Ещё
Около 32 миллиардов долларов может заработать Турция на туристах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 32 миллиардов долларов может заработать Турция на туристах 

РИА Новости 3 мая 2018
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Более 230 тысяч россиян посетили Турцию в первом квартале этого года, сообщает Ассоциация туроператоров России.
По данным министерства культуры и туризма Турции, за январь-март 2018 года страну посетило 5,12 миллионов иностранных туристов, что на 35% превысило показатели за аналогичный период 2017 года.
В ТОП-5 въездных рынков Турции вошли Иран, Грузия, Германия, Болгария, а также Россия, число туристов из которой выросло на 68%. Это стало самым выдающимся показателем российского рынка за последние три года. В общем въездном потоке Турции доля нашего рынка составила 4,52%.
Благодаря увеличению количества иностранных туристов, на 31% выросли и доходы Турции от туризма. За январь-март текущего года они составили 4,25 миллиардов долларов.
При этом 76,1% этих доходов получены от зарубежных визитеров, 23,9% — от граждан Турции, проживающих за рубежом и приехавших на родину для отдыха.
В среднем, каждый иностранец, побывавший в Турции в первом квартале 2018 года, потратил 682 доллара.
В 2018 году в турции ждут порядка 40 миллионов зарубежных гостей, которые обеспечат 32 миллиардов долларов дохода. Ожидания по российскому рынку составляют 6 миллионов человек (в 2017 году в Турции побывало 4,7 млн россиян).
РИА Новости: последние новости
Роспотребнадзор назвал число пострадавших с 15 марта от укусов клещей Британские социологи назвали самые пьющие профессии Россияне хотят за границу на майские праздники, а поедут на дачи и в Сочи
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальной жаре36
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива457
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ215
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии318
Главу МИД ФРГ одёрнули за риторику в отношении РФ11
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение