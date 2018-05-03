10 тысяч россиян обратились в больницу после нападения клещей

Около 10 тысяч россиян, пострадавших от укусов клещей, обратились в больницы начиная с 15 марта.

Как писал в апреле Sobesednik.ru , с 15 марта Роспотребнадзор начал мониторить ситуацию с распространением клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей.

«Согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились чуть более 10 тысяч человек по поводу присасывания клещей, что в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и среднемноголетними значениями», — сообщается 3 мая на сайте ведомства.

Врачи пока не зарегистрировали ни одного случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом или гранулоцитарным анаплазмозом человека. Всего 27 россиян заболели клещевым иксодовым боррелиозом, но этот показатель не превышает максимальных значений за пятилетний период.

Свыше 1,3 миллиона граждан РФ сделали прививки от клещевого вирусного энцефалита, проинформировали в Роспотребнадзоре.

Ранее Sobesednik.ru опубликовал памятку о том, как обезопасить себя и свой дачный участок от клещей.