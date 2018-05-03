Роспотребнадзор рассказал, какие регионы больше всего страдают от клещей

Роспотребнадзор опубликовал данные мониторинга за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, согласно которому, чаще всего от укусов этих насекомых страдают жители Краснодарского и Ставропольского краёв, Иркутской и Ростовской областей, а также Республики Крым

Всего же с марта текущего года к медикам после укуса клещей обратились чуть более десяти тысяч человек. На данный момент ни одного случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом или гранулоцитарным анаплазмозом человека пока не зарегистрировано, однако установлено 27 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

Ранее «СП» писала о том, что нужно делать, чтобы не стать жертвой клеща: необходимо носить правильную одежду, применять акарицидные средства для обработки одежды и репелленты для кожных покровов.

Клещевой вирусный энцефалит — острое вирусное инфекционное заболевание. Преимущественно энцефалит поражает центральную нервную систему. Осложнения энцефалита могут привести к инвалидности и смерти.

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