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ВЦИОМ: большинство россиян знают имя Карла Маркса
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ВЦИОМ: большинство россиян знают имя Карла Маркса 

BFM.RU 54 минуты назад
Фото: ИА Regnum
Большинство россиян (98%) знают об основоположнике марксизма Карле Марксе. Старшее поколение (70%) знакомо с его именем и его произведениями, сообщает ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). Опрос был приурочен к 200-летию со дня рождения Карла Маркса — немецкого философа, экономиста и мыслителя.
Молодежь знает о Марксе понаслышке и не знакома с его книгами более предметно, говорится в материалах социологов. Из всех опрошенных труды Маркса читали менее половины респондентов (41%). 58% из них читали «Капитал».
Идеи марксизма россияне помнят крайне слабо (66% затрудняются их назвать, 16% признаются, что ничего не знают о марксизме). Симпатии марксизм вызывает у каждого третьего (30%), негатив — у каждого десятого (9%).
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