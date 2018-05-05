ВЦИОМ: большинство россиян знают имя Карла Маркса

Большинство россиян (98%) знают об основоположнике марксизма Карле Марксе . Старшее поколение (70%) знакомо с его именем и его произведениями, сообщает ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). Опрос был приурочен к 200-летию со дня рождения Карла Маркса — немецкого философа, экономиста и мыслителя.

Молодежь знает о Марксе понаслышке и не знакома с его книгами более предметно, говорится в материалах социологов. Из всех опрошенных труды Маркса читали менее половины респондентов (41%). 58% из них читали «Капитал».

Идеи марксизма россияне помнят крайне слабо (66% затрудняются их назвать, 16% признаются, что ничего не знают о марксизме). Симпатии марксизм вызывает у каждого третьего (30%), негатив — у каждого десятого (9%).