ВЦИОМ: большинство россиян слышало о Карле Марксе, но менее 50% читали его работы 

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Большинство россиян (98%) слышали об основоположнике марксизма Карле Марксе, при этом старшее поколение знакомо с его именем и произведениями более предметно, чем молодежь, свидетельствуют результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса, приуроченного к 200-летию со дня рождения Маркса.
Результаты исследования ВЦИОМ опубликованы в пятницу на сайте организации.
"Имя Карла Маркса известно подавляющему большинству россиян (98%), однако более предметно с ним знакомо старшее поколение (70% среди 60-летних+ хорошо представляют себе, кто такой Маркс), тогда как молодежи он известен скорее понаслышке (25%)", — говорится в материалах опроса.
С трудами Маркса ознакомились менее половины респондентов (41%). 58% из них читали «Капитал». При этом 15% опрошенных работы Маркса были интересны, 26% — нет (по ответам тех, кто слышал фамилию автора и читал его произведения).
Идеи марксизма россияне помнят крайне слабо (66% затрудняются их назвать, 16% признаются, что ничего не знают о марксизме).
"Каждый экономический кризис, что у нас, что на Западе, каждое ощущение недовольства большой разницей между богатыми и бедными оживляют в памяти людей былые идеи марксизма.
Наиболее памятны россиянам экономические теории Маркса, и именно они до сих пор воспринимаются позитивно. Негатив по отношению к марксизму больше связан с обманутыми ожиданиями: не наступившим коммунизмом и двусмысленными политическими лозунгами в духе «землю — крестьянам…» — комментирует результаты опроса старший аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26-27 апреля 2018 года. Объем выборки — 2 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.