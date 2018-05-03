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Каждый пятый челябинец далек от политики
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Каждый пятый челябинец далек от политики 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в лаборатории прикладной политологии и социологии филиала РАНХиГС, только 40,6 процента опрошенных челябинцев признали в том, что часто обсуждают политические события со своими друзьями и близкими. Большинство таких неравнодушных — неработающие пенсионеры или люди старше 50 лет. Социологи отмечают, что именно эта группа не только активнее других граждан в общественном и политическом плане, но и больше нуждается в общении.
Редко разговаривают о политике 32 процента горожан. По большей части, это молодые (до 30 лет) люди, наемные работники со средним достатком. Что касается совсем не интересующихся политикой граждан, то их характеризуют возраст от 31 до 50 лет, загруженность на работе, образование — среднее или неполное высшее.
Напомним, ранее челябинский филиал РАНХиГС изучал вовлеченность горожан в спортивную жизнь. Тогда выяснилось, что более 73 процентов челябинцев высоко оценивают развитие спорта в городе.
Интересно, что «политический» опрос проводился по всей России фондом «Общественное мнение» в августе 2017 года. Тогда выяснилось, что в среднем 22 процента россиян часто обсуждают политические события, 36 процентов интересуются политикой постольку-поскольку, 41 процент и вовсе не считают эту тему интересной.
«Стоит заострить внимание на том, что для Челябинска характерна гораздо более активная социальная позиция, нежели для России в целом, — делают вывод социологи РАНХиГС. — Возможно, именно эти люди, регулярно обсуждающие новости российской политической жизни и станут социальной базой гражданского регионального сообщества».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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