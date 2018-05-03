Почти половина челябинцев любит обсуждать политику с друзьями

46% челябинцев часто обсуждают события из политической жизни страны со своими родственниками и друзьями, такие данные в ходе опроса получили социологи Челябинского филиала РАНХиГС

Среди тех, кто заявил о своей склонности к беседам на политические темы, преобладают горожане старше 50 лет, пенсионеры. «Можно говорить о включенности челябинских пенсионеров в общественно-политическую жизнь и высокой потребности в общении», — делают вывод исследователи.

32% респондентов ответили, что политическую жизнь с родными обсуждают, но редко. Чаще всего такой вариант выбирали молодые люди не старше 30 лет со средним уровнем достатка. А 20,7% горожан заявили, что вообще не говорят с родственниками и друзьями о политике — это были в основном люди возрасте от 31 до 50 лет, со средним, специальным или неполным высшим образованием.

Авторы исследования для сравнения приводят данные аналогичного всероссийского опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» в августе 2017 года: согласно его результатам, 22% респондентов часто обсуждают события российской политической жизни, 36% — редко, а 41% и вовсе не обсуждают.