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Рабочая неделя россиян после первомайских праздников продлится два дня
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Рабочая неделя россиян после первомайских праздников продлится два дня 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
После первомайских выходных россиян ждет новая рабочая неделя, которая продлится всего два дня. Работники выйдут в четверг (3 мая) и в пятницу (4 мая).
Об этом стало известно по данным сообщения Роструда.
«Благодаря переносу в праздник Весны и Труда граждане отдохнули четыре дня — с 29 апреля по 2 мая. Затем следуют два рабочих дня», — цитирует ТАСС данные сообщения.
Что касается следующей недели, то она будет на день короче. В среду, 9 мая россияне будут отдыхать в честь праздника — Дня Победы.
Как писал «ФедералПресс» ранее, в столице Среднего Урала 1 мая прошло торжественное шествие и митинг.
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