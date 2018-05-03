Рабочая неделя россиян после первомайских праздников продлится два дня

После первомайских выходных россиян ждет новая рабочая неделя, которая продлится всего два дня. Работники выйдут в четверг (3 мая) и в пятницу (4 мая).

Об этом стало известно по данным сообщения Роструда

«Благодаря переносу в праздник Весны и Труда граждане отдохнули четыре дня — с 29 апреля по 2 мая. Затем следуют два рабочих дня», — цитирует ТАСС данные сообщения.

Что касается следующей недели, то она будет на день короче. В среду, 9 мая россияне будут отдыхать в честь праздника — Дня Победы.