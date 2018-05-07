Опрос: большинство россиян будут участвовать в памятных мероприятиях 9 Мая

Абсолютное большинство наших соотечественников — 80% — готовы принять участие в мероприятиях, посвященных празднику 9 Мая. Так они ответили на вопрос социологов: «Если в вашем городе (селе, посёлке) состоятся памятные мероприятия, посвящённые Дню Победы, вы примете или не примете в них участие?». Лишь 16% дали противоположный ответ. Еще 4% затруднились с ответом.

Шесть лет назад ответы распределились следующим образом: планировали участвовать в праздничных мероприятиях 60% опрошенных, 30% ответили отрицательно, 10% не смогли ответить.