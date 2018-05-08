Москва приготовилась к Дню Победы 

Москва готова к празднованию Дня Победы. Об этом во вторник, 8 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.
«Москва готова к празднику Победы. Не только в этот праздник, но и всегда, Москва помнит победителей, тех, кто отстоял наш город, победил, защитил родину и Москву», — сказал он.
По словам Собянина, в праздничных мероприятиях примут участие миллионы москвичей и гостей столицы.
В майские праздники на площадках проходит более 300 массовых мероприятий. Центральными событиями станут Парад Победы на Красной площади, шествие «Бессмертный полк», тематические программы в пешеходных зонах, на бульварах, в парках культуры и отдыха.
По традиции кульминацией праздника станет салют. В этом году его можно будет посмотреть на 23 площадках города.