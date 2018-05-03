Опрос: Американцы против выхода США из ядерной сделки с Ираном

Больше половины американцев (56%) выступают против выхода США из ядерной сделки с Ираном . Только 26 процентов респондентов поддерживают позицию Дональда Трампа , который ранее не раз критиковал важный для Ближнего Востока документ. Великобритания, Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — это договоренности, достигнутые с Ираном шестью странами ( Россия КНР , США, Франция Германия ). В ответ на отмену санкций Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль, пишет ТАСС Дональд Трамп является ярым противником соглашения, подписанного в июле 2015 года. Глава Белого дома открыто называет этот документ «смешным». По данным СМИ, президент США с большой долей вероятности примет решение выйти из СВПД.