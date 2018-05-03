Общество уверено: ФСБ нужно «чистить» и реформировать

Подавляющее большинство опрошенных читателей ПАСМИ считает, что ведомству Александра Бортникова нужны реформы и очищение от коррупционеров.

Необходимое оздоровление

Свыше двух тысяч пользователей интернет-сайта ПАСМИ ответили на вопрос: «Необходимо ли проводить реформы ФСБ и начинать „чистку“ органов безопасности?» Утвердительный ответ дали 94 процента респондентов, 3 процента не видит необходимости очищения спецслужбы от коррумированных сотрудников, 3 процента затруднились ответить.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Отвечая на еще один вопрос ПАСМИ, 68 процентов читателей выразили мнение, что Ткачев и Ярин выполняли задание руководства, 24 процента считают, что они действовали по собственной инициативе, 8 процентов не дали определенного ответа. В этом опросе приняли участие около 3,5 тыс. человек.

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При этом 94 процента опрошенных уверены, что генерал Ткачев должен уйти в отставку, 4 процента из около 1,8 тыс. проголосовавших придерживается противоположного мнения.

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Узнать о последних коррупционных скандалах в ведомстве Александра Бортникова вы можете из материала ПАСМИ «ФСБ перестала быть неприкасаемой», а ознакомиться с мнением экспертов по поводу реформы органов безопасности и очищения спецслужбы от коррумпированных сотрудников — в статье ПАСМИ «Чистки в ФСБ — ослабление страны или жизненная необходимость?»