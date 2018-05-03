Общество уверено: ФСБ нужно «чистить» и реформировать 

Подавляющее большинство опрошенных читателей ПАСМИ считает, что ведомству Александра Бортникова нужны реформы и очищение от коррупционеров.
Необходимое оздоровление
Свыше двух тысяч пользователей интернет-сайта ПАСМИ ответили на вопрос: «Необходимо ли проводить реформы ФСБ и начинать „чистку“ органов безопасности?» Утвердительный ответ дали 94 процента респондентов, 3 процента не видит необходимости очищения спецслужбы от коррумированных сотрудников, 3 процента затруднились ответить.
Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
Поводом к проведению опроса стало резонансное видеообращение главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к президенту РФ Владимиру Путину. Подмосковный чиновник обнародовал аудиозаписи разговоров с генералом ФСБ Иваном Ткачевым и начальником управления в Администрации президента Андреем Яриным, которые угрожали Шестуну уголовным преследованием, если тот не уйдет в отставку.
Отвечая на еще один вопрос ПАСМИ, 68 процентов читателей выразили мнение, что Ткачев и Ярин выполняли задание руководства, 24 процента считают, что они действовали по собственной инициативе, 8 процентов не дали определенного ответа. В этом опросе приняли участие около 3,5 тыс. человек.
Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
При этом 94 процента опрошенных уверены, что генерал Ткачев должен уйти в отставку, 4 процента из около 1,8 тыс. проголосовавших придерживается противоположного мнения.
Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
Узнать о последних коррупционных скандалах в ведомстве Александра Бортникова вы можете из материала ПАСМИ «ФСБ перестала быть неприкасаемой», а ознакомиться с мнением экспертов по поводу реформы органов безопасности и очищения спецслужбы от коррумпированных сотрудников — в статье ПАСМИ «Чистки в ФСБ — ослабление страны или жизненная необходимость?»