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Социологи выявили самые пьющие профессии
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Социологи выявили самые пьющие профессии 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Социологи Соединённого королевства провели крупное исследование о взаимосвязи алкоголя с профессиональной деятельностью. Оказалось, что успешные квалифицированные специалисты пьют горячительные значительно чаще других, сообщает "РИА Новости".
Национальная статистическая служба Британии выявила, что на количество употребления алкоголя влияет несколько факторов, среди которых основными являются: финансовое положение и образование, а также семейный статус и возраст.
Согласно проведённому исследованию, три четверти врачей, учителей, юристов и архитекторов постоянно злоупотребляют алкоголем.
Примечательно, что богатые и пожилые пьют чаще бедных и молодых.
Великобритания, как и Россия, относится к странам с высокими показателями употребления алкоголя на душу населения.
Читайте нашу статью о пристрастиях несовершеннолетних к алкоголю: Что делать, если ребенок начал выпивать?
Заглавное фото: Depositphotos
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