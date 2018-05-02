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Объём бытовых услуг в Псковской области в первом квартале снизился по всем видам
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Объём бытовых услуг в Псковской области в первом квартале снизился по всем видам 

Псковская губерния 19 минут назад
В первом квартале 2018 года в структуре объема бытовых услуг лидировали два вида услуг — техобслуживание и ремонт транспорта и услуги парикмахерских, сообщает Псковстат. Они занимают суммарно 49,1 процента в общем объеме. Однако оба вида бытовых услуг получили сокращение выручки по сравнению с первым кварталом прошлого года: техобслуживание — на 3,5 процента, услуги парикмахерских — на 1,5 процента. По данным Псковстата все виды бытовых услуг показали сокращение по сравнению с первым кварталом прошлого года. Наибольшие потери коснулись ремонта и технического обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры — 9,9 процента. Ремонт и пошив швейных и трикотажных изделий в минусе на 3,3 процента, услуги бань и душевых — минус 4,4 процента, ритуальные услуги — минус 5,2 процента, ремонт жилья — в минусе на 1,7 процента, ремонт, окраска и пошив обуви — в минусе на 3 процента. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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