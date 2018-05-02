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Способна ли «Рома» ещё на одно чудо? Опрос
Чемпионат.com
40 минут назад
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Фото:
Чемпионат.com
«Рома» на прошлой стадии победила 3:0 «Барселону». Теперь ей нужно сделать тоже самое в противостоянии с «Ливерпулем». Сможет?
Проголосовать также можно перейдя по ссылке.
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