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Названы самые «пьющие» профессии
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Умер Вадим Мулерман
Умер Вадим Мулерман

Названы самые «пьющие» профессии 

Мир24 1 час назад
Хорошо зарабатывающие люди чаще всего выпивают. К такому выводу пришли британские социологи.
Они провели опрос среди британцев и выснили, что чем выше у человека доход и статус, тем они более склонны пропустить стаканчик. Исследование показало, что регулярно выпивают врачи, архитекторы, учителя и юристы. В этом признались более 70% опрошенных.
Наиболее состоятельные граждане, зарабатывающие более 45 тысяч евро в год, выпивают чаще чем раз в неделю (80%) и в основном пьют виски, вино и пиво.
Те же, кто занимается простым трудом, реже прибегают к алкоголю (51%). Например, это соцработники и чернорабочие.
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