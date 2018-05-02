Названы самые «пьющие» профессии

Хорошо зарабатывающие люди чаще всего выпивают. К такому выводу пришли британские социологи.

Они провели опрос среди британцев и выснили, что чем выше у человека доход и статус, тем они более склонны пропустить стаканчик. Исследование показало, что регулярно выпивают врачи, архитекторы, учителя и юристы. В этом признались более 70% опрошенных.

Наиболее состоятельные граждане, зарабатывающие более 45 тысяч евро в год, выпивают чаще чем раз в неделю (80%) и в основном пьют виски, вино и пиво.

Те же, кто занимается простым трудом, реже прибегают к алкоголю (51%). Например, это соцработники и чернорабочие.

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