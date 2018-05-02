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Занятость в частном секторе США в апреле выросла на 204 тыс. мест — выше прогноза
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Занятость в частном секторе США в апреле выросла на 204 тыс. мест — выше прогноза 

Прайм 56 минут назад
Число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 204 тысячи по сравнению с показателем марта, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 200 тысяч. Показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону уменьшения — до 228 тысяч с 241 тысячи.
В сфере малого бизнеса число рабочих мест выросло на 62 тысячи. Средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 88 тысяч мест. Крупные компании создали за отчетный месяц 54 тысячи новых рабочих мест.
Число занятых в частных строительных компаниях в апреле выросло на 27 тысяч, а в производственном секторе — на 10 тысяч.
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