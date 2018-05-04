Безработица в США упала ниже 4% впервые с 2000 года

Москва , 4 мая — «Вести. Экономика». Рост занятости в США ускорился в апреле. Уровень безработицы опустился ниже 4% впервые с 2000 года. В то же время рост заработной платы в страны неожиданно замедлился, сообщает Bloomberg

Фото: EPA/ERIK S. LESSER

Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 164 тыс., сообщило министерство труда страны. Уровень безработицы снизился до 3,9%, обновив минимум с декабря 2000 года. Ранее показатель безработицы держался на уровне 4,1% в течение шести месяцев подряд.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 193 тыс. и снижение безработицы до 4%.

Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест увеличилось на 135 тыс., а не на 103 тыс., как сообщалось ранее.

Средняя почасовая оплата труда в США в апреле составила $26,84, увеличившись на 0,1% относительно предыдущего месяца. В марте показатель вырос на 0,2% относительно февраля.

В годовом выражении средняя почасовая оплата труда выросла в апреле на 2,6%.