Люди доверяют участковым. Инспекторы всех районов отчитались перед горожанами по работе за год

Апрель — время отчетов участковых инспекторов полиции перед населением о проделанной работе. Корреспондент «Вечерки» побывал на таком отчете в Таганском районе столицы.

В полдень на детской площадке у дома № 9 по Малой Калитниковской улице собралось человек сорок. О том, что здесь состоится отчет участкового, старшего лейтенанта полиции Марата Хасянова, все они узнали из объявлений, заранее развешанных на дверях подъездов.

— На подведомственной мне территории находится 13 жилых домов, это 1885 квартир, в которых проживают 2455 человек, — начинает с цифр участковый. — Только за прошлый год на участке было совершено 14 преступлений, 10 из которых удалось раскрыть.

102 человека привлечены к административной ответственности — в основном за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественных местах. Как рассказал лейтенант полиции, в прошлом году от жителей района ему поступило 526 жалоб, в профилактических целях он побывал с обходом в 787 квартирах.

— Приближается дачный сезон, и многие из вас будут выезжать за город, — обратился он к жителям и посоветовал установить сигнализацию, которая защитит от непрошеных гостей.

В этот период, как показывает статистика, число квартирных краж растет.

Стоит отметить, что уверенность россиян в эффективности работы своих участковых уполномоченных возросла. По статистике Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на конец 2017 года своим участковым «полностью доверяли» 24 процента опрошенных против 8 процентов в 2012 году. При этом если в 2015 году своего участкового инспектора знали лично 18 процентов опрошенных, то к 2017 году их количество возросло до 22 процентов.

СПРАВКА

Только с января по февраль 2018 года участковыми уполномоченными было раскрыто 69 998 уголовных дел. При этом 18 из них было совершено в составе организованных преступных группировок.