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Опрос: более 60% французов недовольны деятельностью Макрона на посту президента
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Опрос: более 60% французов недовольны деятельностью Макрона на посту президента 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Большинство французов (64% населения) разочарованы деятельностью Эмманюэля Макрона на посту президента Франции. Об этом свидетельствует опубликованный в среду опрос общественного мнения, проведенный службой Ipsos/Sopra Steria по заказу государственного медиахолдинга France Televisions.
Из группы в 64% респондентов в целом заявляющих, что они «разочарованы», 28% указали, что они «очень разочарованы», 36% — что они «скорее разочарованы», чем довольны. Удовлетворены деятельностью и политикой Макрона 36% французов, из которых 32% «скорее удовлетворены», чем разочарованы, и 4% — «очень довольны».
Мнения респондентов разделились при ответах на вопросы относительно оценки развития ситуации во Франции за год правления Макрона. По мнению 37% из них, ситуация «не улучшилась и не ухудшилась», так как «ничего не изменилось». Однако 36% опрошенных предположили, что «ситуация во Франции является плохой», причем 29% из них уверены, что «отчасти это связано с политикой Макрона и его правительства». Лишь 7% считают, что такого негативного воздействия принимаемых мер не существует.
В том, что «ситуация во Франции улучшается», уверены 27% жителей, причем 17% считают, что это происходит именно благодаря действиям Макрона. При этом, однако, 10% не видят связи между его политикой и наблюдаемым ими улучшением ситуации.
Мнения французов разошлись и относительно определения того, к какому политическому течению следует отнести их президента. Так, 46% считают, что он «не центрист, не правый и не левый». К правым его относят 35% респондентов, к центристам — 15%, к левым — 4% опрошенных.
Отношение к реформам
Отвечая на вопросы об отношении к проведенным или намечаемым реформам, 57% французов подчеркнули, что негативно относятся к осуществленному в стране пересмотру трудового кодекса. Еще 69% не по нраву весь комплекс изменений, внесенных властями в налоговую систему. Относительно предстоящей крупной реформы Национального общества железных дорог, вызывающей протесты работников отрасли и их профсоюзов, 62% респондентов указали, что одобряют положения рассматриваемого парламентом законопроекта. В то же время 52% настроены против обсуждаемого в парламенте закона о регулировании эмиграции и о предоставлении убежища.
Опрос был проведен 20-21 апреля через интернет. В нем приняли участие 1013 человек в возрасте от 18 лет.
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