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Более половины французов недовольны политикой Макрона, показал опрос
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Более половины французов недовольны политикой Макрона, показал опрос 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Более половины французов не одобряют экономическую политику президента Франции Эммануэля Макрона, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного центром Odoxa для телеканала BFMTV.
Согласно исследованию, 58% французов отрицательно относятся к экономической линии Макрона, 42% оценивают шаги президента в этой области положительно. Отмечается, что доверие к экономической политике Макрона с июля 2017 года снизилось на 7 процентных пунктов.
Вместе с тем, результаты опроса показывают, что по сравнению с мартом 2018 года уровень «уверенности в будущем» среди французов увеличился на один процентный пункт и составил 42%.
"Этот феномен представляется интересным, учитывая, что сейчас мы столкнулись со сложным социальным контекстом, сопровождающимся забастовками на транспорте", — отмечается в исследовании.
Опрос проводился 25 и 26 апреля, в нем приняли участие 1007 человек. Погрешность составляет около 2,5%.
Во Франции с начала апреля проходят массовые забастовки железнодорожников, недовольство высказывают также французские студенты. Сотрудники железных дорог выступают против реформы своей отрасли, которая предполагает, в частности, введение в железнодорожную отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который дает ряд льгот. В то же время студенты выступают против реформы образования, которая вносит серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов.
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