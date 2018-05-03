В России уменьшается спрос на алкоголь 

Министерство здравоохранения России представило отчет, из которого следует, что с 2006 года количество выпитого гражданами чистого алкоголя (в пересчете на количество жителей) уменьшилось почти на 40 процентов. Российское правительство утверждает, что это успех «проводимой государством политики», пишет «Речь Посполита».
Однако, по мнению аналитиков, сокращение продажи алкоголя вовсе не означает, что россияне стали меньше его потреблять. Ничто не указывает на то, что употребление алкоголя в России уменьшается. Люди стали в огромных количествах потреблять алкоголь, произведенный в «домашних условиях», подчеркивает издание. При этом российские производители дистиллятов фиксируют рост продаж. Кроме того, многие россияне считают, что приобретать алкоголь в магазинах слишком дорого. И наконец, есть люди, которые боятся отравления от купленной в магазинах алкогольной продукции, так как она нередко имеет нелегальное происхождение.