Ещё
В России уменьшается спрос на алкоголь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России уменьшается спрос на алкоголь 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Министерство здравоохранения России представило отчет, из которого следует, что с 2006 года количество выпитого гражданами чистого алкоголя (в пересчете на количество жителей) уменьшилось почти на 40 процентов. Российское правительство утверждает, что это успех «проводимой государством политики», пишет «Речь Посполита».
Однако, по мнению аналитиков, сокращение продажи алкоголя вовсе не означает, что россияне стали меньше его потреблять. Ничто не указывает на то, что употребление алкоголя в России уменьшается. Люди стали в огромных количествах потреблять алкоголь, произведенный в «домашних условиях», подчеркивает издание. При этом российские производители дистиллятов фиксируют рост продаж. Кроме того, многие россияне считают, что приобретать алкоголь в магазинах слишком дорого. И наконец, есть люди, которые боятся отравления от купленной в магазинах алкогольной продукции, так как она нередко имеет нелегальное происхождение.
ИноСМИ: последние новости
Россияне ощущают себя европейцами. Их этому учат еще в школе Исследование показывает, что американцы невежественны в вопросах Холокоста Российский истребитель потерпел крушение при «инциденте» у берегов Сирии. Двое погибших
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США400
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы98
ЦБ резко повысил курс доллара67
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе216
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка132
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:50
На Параде Победы покажут «Кинжал»
Армия Оружие
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение