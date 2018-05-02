Ещё
Каждый восьмой житель Земли остался без электричества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Каждый восьмой житель Земли остался без электричества 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Миллиард человек — 13 процентов всего населения Земли — до сих пор живут без электричества. В основном это жители Черной Африки и Азии, 87 процентов из них живут в сельской местности. Об этом говорится в докладе Всемирного банка The Energy Progress Report.
В 2011-м Организация Объединенных Наций (ООН) совместно с Всемирным банком поставили себе цель — к 2030 году добиться всеобщего доступа к электроэнергии. По прогнозам авторов исследования, нынешними темпами эту задачу не выполнить. «Если этот тренд продолжится, к 2030 году 674 миллиона человек будут продолжать жить без электричества. Мир пока не идет по пути глобальной электрификации», — говорится в тексте.
В докладе отмечается, что прогресс все-таки есть: за эти несколько лет электричество появилось в наименее развитых странах, Бангладеш, Эфиопия, Кения и Танзания каждый год увеличивают доступ своего населения к электроэнергии на три процента, а власти Индии ежегодно предоставляют электричество 30 миллионам своих граждан.
В настоящее время десятки миллионов людей пользуются солнечной электроэнергией, полученной благодаря домашним системам на солнечной энергии, а также от изолированных или мини-сетей. Однако, по данным Всемирного банка, она доступна лишь малой части населения (от пяти до 15 процентов) в нескольких странах-первопроходцах в этой области. Россия к этим государствам не относится. По данным исследователей, в стране только три процента от всей потребляемой энергии приходится на возобновляемую.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Командир российского самолета умер по пути в Египет33
Мацейчука наказали120
Умер легендарный советский певец183
Украина ввела новые санкции против России272
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»303
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение