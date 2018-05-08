Социологи: акция «Бессмертный полк» стала важной частью Дня Победы

Абсолютное большинство (98%) опрошенных россиян знают об акции «Бессмертный полк», непосредственно принимали в ней участие более четверти (27%) участников майского социологического исследования. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные во вторник, отмечает ТАСС

«Акция «Бессмертный полк», ставшая важной частью Дня Победы, приобрела широчайшую известность: 98% россиян (участников опроса) слышали о ней и чуть более четверти (27%) участвовали», — говорится в сообщении. Более половины (55%) респондентов сообщили, что собираются принять участие в праздничных торжествах, посвященных Дню Победы (по сравнению с 37% в 2012 году), 31% будут смотреть праздничный салют, 24% — пригласят гостей.

Социологи отметили рост числа опрошенных россиян, посещающих парад Победы: так, доля тех, кто заявил, что будет лично присутствовать на параде, выросла с 10% в 2010 году до 29% в 2018 году. Большинство продолжают следить за этим событием по ТВ (65%). При этом большинство респондентов (66%) назвали парад способом сохранить память о подвиге народа и знаком благодарности предкам, а каждый пятый (21%) — возможностью продемонстрировать военную мощь государства.

«День Победы для наших современников — праздник номер один, он формирует нашу идентичность как великой страны и нации победителей. Военный парад и акция «Бессмертный полк» — две грани праздника, одинаково важные и любимые. И они не превратились в рутину, о чем говорят растущие цифры участников и зрителей обоих мероприятий», — комментирует результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2-3 мая 2018 года. Объем выборки — 2 тысячи человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени . Тогда шествие проходило под названием «Парад победителей».