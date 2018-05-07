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Оренбуржцы в День Победы снова пройдут в рядах «Бессмертного полка»
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Оренбуржцы в День Победы снова пройдут в рядах «Бессмертного полка» 

АиФ-Оренбург 7 мая 2018
Фото: АиФ-Оренбург
9 мая в Оренбурге вновь состоится акция памяти «Бессмертный полк».
Праздничное шествие стартует в 18.00 от ул. Немовской, участники митинга пройдут до Водонапорной башни. Спустя час начнется праздничный концерт. Салют оренбуржцы смогут увидеть в 22.00.
Также на проспекте Победы около 40 оренбургских предприятий представят свои работать выставочные и концертные площадки. Они буду работать с 13.00 до 22.00.
Напомним, в 2017 году в ряды «Бессмертного полка» вступило около 40 тысяч оренбуржцев. Для сравнения — в 2016 году в акции памяти приняло участие на 10 тысяч меньше граждан.
Стоит напомнить, что 9 мая будет введено временное ограничение на движение транспорта по некоторым улицам. Подробнее читайте здесь.
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