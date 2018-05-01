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Куряне отдают предпочтение местным продуктам
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Куряне отдают предпочтение местным продуктам 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Специалисты Центра регионального развития провели мониторинг общественного мнения, который выявил отношение курян к продуктам местного производства. Им доверяют больше половины опрошенных.
Для столь явной «локализации» продуктовых предпочтений существуют несколько причин. Первой и главной эксперты называют приемлемую ценовую политику. Так, в силу многих логистических причин местные продукты чаще всего дешевле соседских аналогов. Во-вторых, «свои» производители, по мнению опрошенных, стремятся к сохранению региональных гастрономических особенностей.
На сегодняшний день каждый пятый товар на прилавках магазинов — курского производства. Это не только сокращает логистические издержки, но и гарантирует свежесть продукта, — уверяют эксперты.
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