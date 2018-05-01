Россиянки стали чаще отдыхать в одиночестве

Согласно данным исследования компании Nielsen для гостиничной сети Azimut Hotels, российские женщины стали с 2010 года на 78 процентов чаще отправляться в отпуск одни.

Также выяснилось, что в среднем россияне путешествуют внутри страны 2-3 раза в год, а за границу — 1 раз в год, сообщает "Интерфакс" . Чуть меньше половины опрошенных отметили, что им больше нравится пляжный отдых в России . Среднее путешествие внутренних туристов длится восемь дней.

Отвечая на вопрос о выборе места для отдыха, 53 процента респондентов заявили, что ориентируются на культурную составляющую. Еще для 30 процентов главное погода. 26 процентов просто ищут возможность отдохнуть от повседневной рутины.

В исследовании участвовали жители городов с населением больше 500 тысяч человек, которые за год выезжали куда-то хотя бы раз. Вопросы задавали мужчинам и женщинам в возрасте от 20 до 55 лет.