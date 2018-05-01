Социологи: «Брак становится привилегией обеспеченных людей

Демограф Патрик Исидзука из Корнельского университета выяснил, что уровень достатка в паре влияет на решение официально оформить отношения.

Опрос ВЦИОМа показал, что 45% россиян не одобряют сожительство до свадьбы, а 46% жителей страны не видят в этом ничего предосудительного. Общество разделилось на два почти равных лагеря: противники «гражданского брака», которые считают такое поведение молодых людей падением моральных устоев и, сторонники сожительства, не видещие в нем ничего предосудительного.

Эволюция общества или всеобщее падение уровня жизни? Ответ на вопросы, почему пары все чаще съезжаются до официальной регистрации отношения, а также какие факторы влияют на решение молодых людей вступать в законный брак или просто жить вместе, попытался найти ученый Патрик Исидзука.

В результате изучения проблемы американский демограф резюмировал: для гармоничного развития отношений очень важен уровень дохода пары, так как нехватка денег погружает людей в состояниее стресса и провоцирует разлад в семье. Также решение пожениться зависит от так называемой «брачной планки» — определенного уровеня жизни, который ассоциируется с семьей: пышная свадьба с красивым подвенечным платьем, дом, машина, сбережения. Достигнув этой планки, партнеры охотнее приходят к мысли зарегистрировать свой союз.

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Для того чтобы прийти к таким выводам, Исидзука взял в Бюро переписи населения США анкеты за 1996−2013 годы и выбрал около 5,3 тыс. пар. Оказалось, что у поженившихся общий доход был значительно выше, чем у остальных, они чаще владели жильем и финансовыми активами. При этом рост доходов повышал шанс на свадьбу, только пока они не достигали ту самую «брачную планку», то есть сумму больше, чем у половины американских семей. Перевалив за эту отметку, доходы влияли на исход отношений не так однозначно.

Как обстоят дела в нешей стране?

Андрей Коротаев , ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии НИУ ВШЭ , в интервью изданию ТАСС недавно сообщил, что в России процесс образования супружеских пар зависит от экономической ситуации в стране: «Во время кризиса число заключенных браков снизилось примерно на 10%, а как только в прошлом году наметился выход, этот показатель сразу вырос». Это связано с тем, что россияне вступают в брак прежде всего для того, чтобы обзавестись потомством. Логично, что рожать детей многие семьи предпочитают в спокойное время».

Принять участие в опросе «Как вы относитесь к гражданскому браку?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Печальные последствия гражданского брака, о которых никто не думает

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