Сумма выплат по ОСАГО сократилась на треть

Средний размер страховых выплат по автогражданке в первом квартале текущего года сократился в среднем на тринадцать процентов. Сумма составила шестьдесят четыре тысячи двести двадцать пять рублей.

Одновременно с этим уменьшается средняя страховая премия для российских автомобилистов. Если год назад её размер составлял пять тысяч восемьсот девяносто восемь рублей, то в первом квартале текущего года показатель снизился более, чем на два процента. Государственный союз автостраховщиков подсчитал, что сумма выплат по страховым случаям стала меньше на тридцать процентов и с начала года достигла показателя в тридцать три с половиной миллиарда рублей.