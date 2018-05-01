Сумма выплат по ОСАГО сократилась на треть 

Средний размер страховых выплат по автогражданке в первом квартале текущего года сократился в среднем на тринадцать процентов. Сумма составила шестьдесят четыре тысячи двести двадцать пять рублей.
Одновременно с этим уменьшается средняя страховая премия для российских автомобилистов. Если год назад её размер составлял пять тысяч восемьсот девяносто восемь рублей, то в первом квартале текущего года показатель снизился более, чем на два процента. Государственный союз автостраховщиков подсчитал, что сумма выплат по страховым случаям стала меньше на тридцать процентов и с начала года достигла показателя в тридцать три с половиной миллиарда рублей.
По мнению профильного эксперта, снижение размера премий связано с тем, что с каждым годом в России становится всё больше водителей, которые поучили скидку на ОСАГО за так называемое безаварийное вождение. А члены РСА выразили свою обеспокоенность тем, что количество оформленных ОСАГО с каждым годом падает, несмотря на то, что автопарк за последние несколько лет значительно увеличился.