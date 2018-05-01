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Российские туристы теперь смогут без виз посещать китайский курорт
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Российские туристы теперь смогут без виз посещать китайский курорт 

Мир24 36 минут назад
Власти Китая решили отменить визы для россиян, которые планируют провести отпуск на одном из популярных курортов — острове Хайнань, сообщает «МИР 24». Безвизовый режим вступает в силу 1 мая.
По итогам прошлого года Хайнань посетили почти 300 тысяч россиян.
Также безвизовый режим распространен в отношении еще 58 государств, среди которых Франция, Италия, Греция и Великобритания.
На такой гостеприимный шаг руководство Китая пошло ради углубления политики реформ и открытости в провинции.
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