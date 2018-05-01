Володин заявил о важности обеспечения достойных условий жизни и труда россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении россиян с Днем весны и труда заявил о важности работы над обеспечением достойных условий жизни и труда граждан. Об этом сообщается на сайте думы.

"Этот день занимает особое место в истории и отмечается во многих странах мира. Ежегодно миллионы людей участвуют в первомайских акциях, демонстрируют международную солидарность трудящихся", — заявил Володин.

Он отметил, что в России трудовым отношениям и вопросам социального партнерства уделяется приоритетное внимание.

"Важно и дальше сообща работать над обеспечением достойных условий жизни и труда граждан, укреплять социальную основу стабильности общества и развития государства", — подчеркнул спикер.

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