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Володин заявил о важности обеспечения достойных условий жизни и труда россиян
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Володин заявил о важности обеспечения достойных условий жизни и труда россиян 

Газета.Ru 1 час назад
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении россиян с Днем весны и труда заявил о важности работы над обеспечением достойных условий жизни и труда граждан. Об этом сообщается на сайте думы.
"Этот день занимает особое место в истории и отмечается во многих странах мира. Ежегодно миллионы людей участвуют в первомайских акциях, демонстрируют международную солидарность трудящихся", — заявил Володин.
Он отметил, что в России трудовым отношениям и вопросам социального партнерства уделяется приоритетное внимание.
"Важно и дальше сообща работать над обеспечением достойных условий жизни и труда граждан, укреплять социальную основу стабильности общества и развития государства", — подчеркнул спикер.
Ранее россияне рассказали, как проведут 1 мая.
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