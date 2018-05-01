Первое мая утрачивает свое значение? На демонстрации ходят все меньше россиян

Большинство россиян ценят Первомай. 57% граждан считают Праздник Весны и Труда особым и значимым — это данные опроса фонда «Общественное мнение» . В то же время 41% респондентов не планирует участвовать в первомайских массовых мероприятиях, 16% вообще не знают о том, что они будут проводиться.

1 Мая давно утратило свое значение, сейчас это просто повод отдохнуть в теплую погоду от работы, считает генеральный директор аналитического центра «Лаборатория Крыштановской» Ольга Крыштановская

Ольга Крыштановская генеральный директор аналитического центра «Лаборатория Крыштановской» «Идеологическая суть этого праздника как праздника солидарности трудящихся, он давно уже утрачен. Осталась простая-простая вещь: обычно в средней полосе России где-то около 1 мая распускаются листочки, и начинается такая реальная весна. Все становится зеленым, солнечным, настроение у людей другое. Это в буквальном смысле праздник весны: люди радуются этому, они хотят отдыхать, они хотят время на дачах проводить. Для них это праздник, связанный с возрождением природы, а не с солидарностью рабочих, трудом. Люди хотят тепла, хорошей погоды и какой-то недели отдыха».

Аналогичный опрос ВЦИОМ ранее показал, что популярность празднования 1 мая как Дня Труда среди россиян снизилась. Этот день все чаще воспринимают как обычный выходной.

Если в 1994 году Первомай отмечали как праздник труда 65% респондентов, то в этом году с трудом праздник ассоциируется у 56% граждан. 27% из них планируют провести выходные с семьей, 21% опрошенных займутся садом и огородом.