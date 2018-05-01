Первое мая утрачивает свое значение? На демонстрации ходят все меньше россиян 

Большинство россиян ценят Первомай. 57% граждан считают Праздник Весны и Труда особым и значимым — это данные опроса фонда «Общественное мнение». В то же время 41% респондентов не планирует участвовать в первомайских массовых мероприятиях, 16% вообще не знают о том, что они будут проводиться.
1 Мая давно утратило свое значение, сейчас это просто повод отдохнуть в теплую погоду от работы, считает генеральный директор аналитического центра «Лаборатория Крыштановской» Ольга Крыштановская:
Ольга Крыштановская генеральный директор аналитического центра «Лаборатория Крыштановской» «Идеологическая суть этого праздника как праздника солидарности трудящихся, он давно уже утрачен. Осталась простая-простая вещь: обычно в средней полосе России где-то около 1 мая распускаются листочки, и начинается такая реальная весна. Все становится зеленым, солнечным, настроение у людей другое. Это в буквальном смысле праздник весны: люди радуются этому, они хотят отдыхать, они хотят время на дачах проводить. Для них это праздник, связанный с возрождением природы, а не с солидарностью рабочих, трудом. Люди хотят тепла, хорошей погоды и какой-то недели отдыха».
Аналогичный опрос ВЦИОМ ранее показал, что популярность празднования 1 мая как Дня Труда среди россиян снизилась. Этот день все чаще воспринимают как обычный выходной.
Если в 1994 году Первомай отмечали как праздник труда 65% респондентов, то в этом году с трудом праздник ассоциируется у 56% граждан. 27% из них планируют провести выходные с семьей, 21% опрошенных займутся садом и огородом.