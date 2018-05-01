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65 проц опрошенных поддерживают вступление Грузии в ЕС — социологическое исследование
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65 проц опрошенных поддерживают вступление Грузии в ЕС — социологическое исследование 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Тбилиси, 30 апреля /Синьхуа/ — Национальный демократический институт США /NDI/ сегодня представил журналистам итоги очередного исследования общественного мнения в Грузии.
Согласно опросу, 65 проц респондентов поддерживают вступление Грузии в ЕС, а 21 проц — в Евразийский союз. 7 проц респондентов считают, что Грузия не должна вступать ни в ЕС, ни в Евразийский союз.
По сравнению с 2017 годом число высказавшихся за вступление в ЕС увеличилось, а число сторонников Евразийского союза — снизилось.
Опрос был проведен с 20 марта по 4 апреля. —0—
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