Тбилиси, 30 апреля /Синьхуа/ — Национальный демократический институт США /NDI/ сегодня представил журналистам итоги очередного исследования общественного мнения в Грузии.
Согласно опросу, 65 проц респондентов поддерживают вступление Грузии в ЕС, а 21 проц — в Евразийский союз. 7 проц респондентов считают, что Грузия не должна вступать ни в ЕС, ни в Евразийский союз.
По сравнению с 2017 годом число высказавшихся за вступление в ЕС увеличилось, а число сторонников Евразийского союза — снизилось.
Опрос был проведен с 20 марта по 4 апреля. —0—