65 проц опрошенных поддерживают вступление Грузии в ЕС — социологическое исследование

Тбилиси , 30 апреля / Синьхуа / — Национальный демократический институт США /NDI/ сегодня представил журналистам итоги очередного исследования общественного мнения в Грузии

Согласно опросу, 65 проц респондентов поддерживают вступление Грузии в ЕС , а 21 проц — в Евразийский союз . 7 проц респондентов считают, что Грузия не должна вступать ни в ЕС, ни в Евразийский союз.

По сравнению с 2017 годом число высказавшихся за вступление в ЕС увеличилось, а число сторонников Евразийского союза — снизилось.

Опрос был проведен с 20 марта по 4 апреля. —0—