Россияне потратили полтриллиона рублей на авто в первом квартале

Представители аналитической компании Автостат сообщили о том, что в первом квартале текущего года россияне потратили на приобретение автомобилей более полутриллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, траты россиян увеличились на двадцать четыре процента.

Отметим, что около девяноста процентов от общей суммы были потрачены на приобретение иномарок (около четырёхсот пятидесяти миллиардов рублей). Как и прежде, самой популярной моделью на отечественном рынке осталась KIA Rio. Кроме того, в первом квартале текущего года отличных результатов удалось добиться брендам Toyota и Hyundai. Немного отстаёт от тройки лидеров премиальный немецкий производитель Mercedes-Benz.

Аналитики считают, что во втором квартале может произойти незначительный спад продаж авто. В частности, это коснётся иностранных моделей, тогда как отечественные могут, напротив, показать прирост продаж.