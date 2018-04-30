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Россияне потратили полтриллиона рублей на авто в первом квартале
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Россияне потратили полтриллиона рублей на авто в первом квартале 

Daily-Motor 41 минуту назад
Фото: Daily-Motor
Представители аналитической компании Автостат сообщили о том, что в первом квартале текущего года россияне потратили на приобретение автомобилей более полутриллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, траты россиян увеличились на двадцать четыре процента.
Отметим, что около девяноста процентов от общей суммы были потрачены на приобретение иномарок (около четырёхсот пятидесяти миллиардов рублей). Как и прежде, самой популярной моделью на отечественном рынке осталась KIA Rio. Кроме того, в первом квартале текущего года отличных результатов удалось добиться брендам Toyota и Hyundai. Немного отстаёт от тройки лидеров премиальный немецкий производитель Mercedes-Benz.
Аналитики считают, что во втором квартале может произойти незначительный спад продаж авто. В частности, это коснётся иностранных моделей, тогда как отечественные могут, напротив, показать прирост продаж.
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