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Порошенко объявил о начале операции в Донбассе
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе

Когда «Локомотив» оформит чемпионство? Опрос 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Это произойдёт уже в матче с «Краснодаром», или болельщикам придётся ещё подождать?
Проголосовать также можно перейдя по ссылке.
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