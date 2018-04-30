Россияне смогут подавать заявления в ЗАГС за год до свадьбы

Министерство связи и массовых коммуникаций России подготовило новый законопроект, согласно которому россияне смогут подавать заявление в ЗАГС уже за год до предполагаемой даты свадьбы, сообщает телеканал «360».

В настоящее время подать заявление можно максимум за полгода до предполагаемой даты торжества. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, эта система доставляет неудобства как загсам, так и самим россиянам.

"Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака", — говорится в сообщении.

В связи с большим числом желающих назначить свадьбу в знаменательную дату, существует коррупциогенная составляющая.