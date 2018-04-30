11% жителей Карелии обращают внимание на запахи новых знакомых

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выяснили, на что первым делом обращают внимание жители Карелии при знакомстве.

«Фотострана» опросила 1 000 респондентов и выяснила, на что первым делом обращают внимание жители Карелии при знакомстве.

38% опрошенных сначала обращают внимание на одежду и общий внешний вид нового знакомого.

Я сразу обращаю внимание на то, как одет человек. Если мужчина одет неопрятно или выглядит испачкавшимся — это точно произведет на меня плохое впечатление»,

— поделилась Диана.

19% первоначально замечают глаза и сам взгляд собеседника, 11% обращают свое внимание на улыбку. 11% участников опроса считают первоприметным телосложение и запах человека.

Мысли и чувство юмора сразу примечают 10% респондентов.

Не важно как человек выглядит, главное то, как он мыслит! Всегда обращаю внимание в первую очередь на это»,

— делится мудростью Степан.

Оставшиеся не смогли однозначно ответить на вопрос.