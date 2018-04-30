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11% жителей Карелии обращают внимание на запахи новых знакомых
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11% жителей Карелии обращают внимание на запахи новых знакомых 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выяснили, на что первым делом обращают внимание жители Карелии при знакомстве.
«Фотострана» опросила 1 000 респондентов и выяснила, на что первым делом обращают внимание жители Карелии при знакомстве.
38% опрошенных сначала обращают внимание на одежду и общий внешний вид нового знакомого.
Я сразу обращаю внимание на то, как одет человек. Если мужчина одет неопрятно или выглядит испачкавшимся — это точно произведет на меня плохое впечатление»,
— поделилась Диана.
19% первоначально замечают глаза и сам взгляд собеседника, 11% обращают свое внимание на улыбку. 11% участников опроса считают первоприметным телосложение и запах человека.
Мысли и чувство юмора сразу примечают 10% респондентов.
Не важно как человек выглядит, главное то, как он мыслит! Всегда обращаю внимание в первую очередь на это»,
— делится мудростью Степан.
Оставшиеся не смогли однозначно ответить на вопрос.
По материалам: ptzgovorit.ru
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