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В Татарстане определили публичные приоритеты на 2018 год
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В Татарстане определили публичные приоритеты на 2018 год 

АиФ Казань 25 минут назад
Фото: АиФ Казань
Сдерживание роста цен и тарифов, повышение качества товаров и услуг названы первыми в реестре публичных приоритетов на 2018 год, обнародованных правительством Татарстана.
В постановлении, подписанном премьер-министров РТ Алексеем Песошиным, публичные приоритеты определены на основании социологических исследований. Соцопросы показали, что большинство татарстанцев обеспокоены ростом цен и тарифов, их экономической необоснованностью (60,5% опрошенных). На втором месте такая проблема, как низкий уровень зарплат, пенсий и пособий (53,5%), на третьем — недостаточно эффективная по предупреждению коррупции в органах власти (42%). Затем идут высокая доля доступности алкоголя для населения, недостаточно эффективная работа по выявлению и перекрытию каналов поставки наркотиков (35,1%). Среди основных проблем, волнующих население, названы также недостаточное число высокооплачиваемых рабочих мест, низкая экологическая культура граждан, недостаточное количество программ, предусматривающих приобретение жилья для семей со средними и низкими доходами.
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