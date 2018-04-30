Правительство Татарстана огласило публичные приоритеты на 2018 год 

Казанский репортер: последние новости

Глава «Татнефтехиминвест-холдинг» назвал главную проблему Татарстана на мировом рынке

Казанский штаб Навального намерен провести шествие и митинг 5 мая

Актер Риналь Мухаметов о языковой проблеме: Уверен, мой народ ошибок не совершит