Правительство Татарстана огласило публичные приоритеты на 2018 год 

Правительство Республики Татарстан утвердило реестр публичных приоритетов на 2018 год. Постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Среди главных публичных приоритетов правительства республики отмечены: работа по сдерживанию роста цен в Татарстане и тарифов;обеспечение роста качества товаров и услуг;рост уровня доходов;антикоррупционная деятельность, а именно, противодействие взяточничеству;работа в рамках обеспечения доступности жилья;забота об экологии республики;снижение уровня безработицы и др. Указано, что перечень приоритетных направлений работы формировали, основываясь на результатах социологических исследований. Контролировать достижение показателей будет первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, указано в документе.