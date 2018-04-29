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Путин провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи
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Путин провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи 

РИА Новости 1 час назад
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ МУН ЧЖЭ ИНОМ — КРЕМЛЬ
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