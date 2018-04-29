Нагрузка на педиатров Великолукской детской городской больницы превышает норму на 70 процентов 

Главврач Великолукской детской городской больницы Татьяна Менькова отчиталась перед депутатами гордумы об итогах работы в 2017 году. По данным Меньковой, средняя заработная плата в учреждении составила за 2017 год 17 118 руб. (в 2016 году — 16 319, рост — 4,9 процента). Средняя зарплата враче составила 35 698 рублей (рост — 2,9 процента), средний медицинский персонал в среднем получает 15 273 рублей (рост — 6,1 процента). При этом главной проблемой, как и в других учреждениях здравоохранения, остаётся ситуация с кадрами: по информации Татьяны Меньковой, врачебный персонал больницы составляет 42 человека, укомплектованность — 53,4 процента; средний медперсонал укомплектован на 72.2 процента (160 человек); младший медперсонал — на 59,3 процента (47 человек). Функция участковыми педиатрами выполнена на 124 (122,6 процентов в 2016 году), нагрузка педиатра на приёме 2017 году составила 7,6 человек при норме в 4,5, это на 69 процентов выше норматива. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».