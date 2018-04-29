Ещё
Нагрузка на педиатров Великолукской детской городской больницы превышает норму на 70 процентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Москву надвигается новый шторм
На Москву надвигается новый шторм

Нагрузка на педиатров Великолукской детской городской больницы превышает норму на 70 процентов 

Псковская губерния 38 минут назад
Главврач Великолукской детской городской больницы Татьяна Менькова отчиталась перед депутатами гордумы об итогах работы в 2017 году. По данным Меньковой, средняя заработная плата в учреждении составила за 2017 год 17 118 руб. (в 2016 году — 16 319, рост — 4,9 процента). Средняя зарплата враче составила 35 698 рублей (рост — 2,9 процента), средний медицинский персонал в среднем получает 15 273 рублей (рост — 6,1 процента). При этом главной проблемой, как и в других учреждениях здравоохранения, остаётся ситуация с кадрами: по информации Татьяны Меньковой, врачебный персонал больницы составляет 42 человека, укомплектованность — 53,4 процента; средний медперсонал укомплектован на 72.2 процента (160 человек); младший медперсонал — на 59,3 процента (47 человек). Функция участковыми педиатрами выполнена на 124 (122,6 процентов в 2016 году), нагрузка педиатра на приёме 2017 году составила 7,6 человек при норме в 4,5, это на 69 процентов выше норматива. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Петербургский суд удовлетворил иск Месхиева к Снежкину и «Псковской губернии» Численность комитета по связи и массовым коммуникациям администрации Псковской области может увеличиться Самолёт с журналистами и музыкантами ансамбля имени Александрова упал в Чёрное море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына26
Ефремов вновь обматерил зрителей78
Сели все: гаишников покарали за прокурора698
ФСБ обратилась к украинским браконьерам186
Армянская оппозиция перекрыла центр Еревана396
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение