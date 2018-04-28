Почти треть населения Приморья оценили ситуацию в крае как плохую — опрос

«Средней» ее назвали более 45%.

Отношение рядовых граждан к социально-экономической ситуации в месте их постоянного проживания, в первую очередь, детерминируется их оценками собственной жизненной ситуации. В связи с этим респондентам был задан вопрос, как бы они в целом охарактеризовали ситуацию, сложившуюся сегодня в стране в целом, Приморском крае и их городе (районе) в частности и предложено пять вариантов ответа («очень хорошая», «хорошая», «средняя», «плохая» и «очень плохая»). При наличии у респондентов каких-либо затруднений в ответах фиксировался факт наличия таких затруднений (опрашиваемый мог выбрать вариант «затрудняюсь ответить»), передает пресс-служба «Приморского научно-исследовательского центра социологии».

Практически каждый второй респондент (52,9%) оценивает социально-экономическую ситуацию в стране как среднюю. При этом стоит отметить, что отрицательные оценки текущей ситуации практически двукратно доминируют над положительными. Так, о том, что положение дел в стране в целом хорошее, говорит около 14% респондентов, противоположной точки зрения придерживается практически 30% жителей края. Важно подчеркнуть, что чем локальнее респонденты оценивают ситуацию, тем больше становится негативных ответов. Если при характеристике общей ситуации в Приморском крае доля отрицательных ответов составила 38,9%, то при оценках положения дел в конкретном городе или районе этот показатель вырос до 43,3%.

Анализ социально-демографических характеристик респондентов показывает, что чаще всего негативные оценки относительно текущего положения дел дают мужчины, респонденты в возрасте 18-29 и 45-59 лет (молодежь и старшие возрастные группы), безработные, рабочие промышленных специальностей и работники сферы торговли, а также респонденты с низким уровнем дохода (по шкале субъективного определения материального положения — бедные, т.е. чей ежемесячный доход на одного члена семьи составляет менее одного прожиточного минимума, установленного постановлением губернатора Приморского края).

Более сдержанно (хотя также часто преимущественно негативно) социально-экономическую ситуацию характеризуют респонденты старше 60 лет, пенсионеры, военнослужащие и работники бюджетной сферы, жители края с высоким уровнем достатка (по субъективной шкале — обеспеченные, т.е. имеющие доход в три и более раза превышающий прожиточный минимум).