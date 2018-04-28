Повышение пенсионного возраста неизбежно, считает Бибикова 

Повышать пенсионный возраст необходимо после тщательной проработки вопроса, но это является неизбежным. Об этом «Парламентской газете» заявила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
По её словам, есть объективные причины для пересмотра стандарта, так как последний раз возрастная планка пенсионеров устанавливалась в 1932 году, когда средняя продолжительность жизни составляла всего 43 года.
Сейчас этот показатель значительно вырос. Кроме того, президент Владимир Путин озвучил, что есть все основания в ближайшее десятилетие войти в число стран, где продолжительность жизни достигает 80 лет.
«С другой стороны, говорить о том, что 55 лет для современной женщины — это преклонный пожилой возраст также не приходится. Как правило, в этом возрасте люди ещё полны сил и продолжают работать», — уточнила сенатор.
При этом парламентарий отметила «неуклонное старение нашего общества»: численность пенсионеров с 1981 года по настоящее время выросла на 75 процентов, в то время как рост населения составил всего 5 процентов. Это ещё одна причина для повышения пенсионного возраста.
«Но делать это нужно осторожно, рассчитать всё таким образом, чтобы не возникли риски молодёжной безработицы. Этот аспект должен быть обязательно учтён и исследован», — уточнила Бибикова.
Ранее зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова в интервью «Парламентской газете» заявила, что поднимать вопрос о повышении пенсионного возраста следует лишь после выполнения поручений президента Владимира Путина об увеличении продолжительности жизни российских граждан.
Комментируя прогноз экс-министра финансов, председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина относительно неизбежного повышения пенсионного возраста, депутат уточнила, что сейчас «это не первостепенная задача».
«Сейчас главная задача — повысить благосостояние граждан и продолжительность жизни, войти в клуб 80 плюс, о чём говорил президент в своём послании», — сказала Кабанова.
Ранее ЦСР опубликовал стратегию развития России, в которой предлагается постепенно повысить пенсионный возраст, чтобы в 2034 году он достиг 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В настоящее время российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.
В ЦСР считают, что средний размер пенсии по старости к 2024 году превысит в два раза прожиточный минимум.
Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию заявил, что продолжительность жизни россиян к 2030 году должна быть увеличена с 73 до 80 лет и более.