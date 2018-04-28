Повышение пенсионного возраста неизбежно, считает Бибикова

По её словам, есть объективные причины для пересмотра стандарта, так как последний раз возрастная планка пенсионеров устанавливалась в 1932 году, когда средняя продолжительность жизни составляла всего 43 года.

Сейчас этот показатель значительно вырос. Кроме того, президент Владимир Путин озвучил, что есть все основания в ближайшее десятилетие войти в число стран, где продолжительность жизни достигает 80 лет.

«С другой стороны, говорить о том, что 55 лет для современной женщины — это преклонный пожилой возраст также не приходится. Как правило, в этом возрасте люди ещё полны сил и продолжают работать», — уточнила сенатор.

При этом парламентарий отметила «неуклонное старение нашего общества»: численность пенсионеров с 1981 года по настоящее время выросла на 75 процентов, в то время как рост населения составил всего 5 процентов. Это ещё одна причина для повышения пенсионного возраста.

«Но делать это нужно осторожно, рассчитать всё таким образом, чтобы не возникли риски молодёжной безработицы. Этот аспект должен быть обязательно учтён и исследован», — уточнила Бибикова.

Ранее зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова в интервью «Парламентской газете» заявила, что поднимать вопрос о повышении пенсионного возраста следует лишь после выполнения поручений президента Владимира Путина об увеличении продолжительности жизни российских граждан.

Комментируя прогноз экс-министра финансов, председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина относительно неизбежного повышения пенсионного возраста, депутат уточнила, что сейчас «это не первостепенная задача».

«Сейчас главная задача — повысить благосостояние граждан и продолжительность жизни, войти в клуб 80 плюс, о чём говорил президент в своём послании», — сказала Кабанова.

Ранее ЦСР опубликовал стратегию развития России , в которой предлагается постепенно повысить пенсионный возраст, чтобы в 2034 году он достиг 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В настоящее время российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

В ЦСР считают, что средний размер пенсии по старости к 2024 году превысит в два раза прожиточный минимум.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию заявил, что продолжительность жизни россиян к 2030 году должна быть увеличена с 73 до 80 лет и более.