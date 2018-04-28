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Россияне недовольны США
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Россияне недовольны США 

Рамблер 23 минуты назад
85% россиян плохо относятся к США, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
При этом отношение к Соединенным Штатам 43% из них в последнее время даже ухудшилось. Отношение 42% опрошенных осталось столь же негативным, как и раньше.
Лишь 5% граждан России сообщили о том, что их отношение к Америке за последнее время улучшилось, а 5% — о том, что осталось таким же лояльным.
Еще 5% пользователей «Рамблера» заявили, что им все равно.
В опросе приняли участие 1147 человек.
На прошлой неделе глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин заявил, что санкции США против России дали «желаемый» эффект. Чиновник не уточнил, чего «достигли» Соединенные Штаты, однако подчеркнул, что страна «не боится» санкций как «метода воздействия» на Москву и в будущем может ввести новые.
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