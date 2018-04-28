Россияне недовольны США

85% россиян плохо относятся к США , свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

При этом отношение к Соединенным Штатам 43% из них в последнее время даже ухудшилось. Отношение 42% опрошенных осталось столь же негативным, как и раньше.

Лишь 5% граждан России сообщили о том, что их отношение к Америке за последнее время улучшилось, а 5% — о том, что осталось таким же лояльным.

Еще 5% пользователей «Рамблера» заявили, что им все равно.

В опросе приняли участие 1147 человек.