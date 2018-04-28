Росстат сообщил о росте естественной убыли населения в стране

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Естественная убыль населения в первом квартале 2018 года выросла по отношению к аналогичному периоду 2017 года и составила 87,3 тысячи человек, сообщил Росстат в субботу.

По данным ведомства, естественная убыль в январе-марте 2018 года составила 87,3 тысячи человек. При этом за 2017 год была зафиксирована естественная убыль населения на 11,2 тысяч человек меньше — 76,1 тысячи.

Число родившихся за три месяца 2018 года составило 390,9 тысячи, в то время как в 2017 году их было 411,7 тысячи, а число умерших в первом квартале 2018 года составило 478,2 тысячи, что ниже показателя аналогичного периода 2017 года — 487,8 тысячи.