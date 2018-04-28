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Спрос на покупку современного жилья в РФ увеличился
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Спрос на покупку современного жилья в РФ увеличился 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Спрос россиян на современное жилье в РФ увеличился. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования ВЦИОМ и Аналитический центр ДОМ.РФ. Согласно опросу, в первые два весенних месяца 2018 года 24% семей посчитали текущий момент удачным для улучшения жилищных условий, поэтому они приобретают жильё сейчас. Ещё 36% семей рассчитывают на дальнейшее снижение ставок по ипотеке или цен на жильё.
Ранее покупка жилой недвижимости считалась привлекательным активом для инвестиций. Такое мнение существовало во время активного роста цен. Сейчас россияне рассматривают такую покупку как способ улучшения жилищных условий.
Как выяснилось в ходе опроса, почти 50% семей, которые хотят купить жильё, планируют сделать это в домах, высота которых не превышает 9 этажей. Около 40% хотели бы приобрести двухкомнатную квартиру.
Напомним, в течение последних трёх лет ставки на ипотеку снизились с 13-15% до 9,5%.
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