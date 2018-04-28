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В России расчет спрос на квартиры для улучшения жилищных
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В России расчет спрос на квартиры для улучшения жилищных 

Ростовские Вести 1 час назад
Фото: Ростовские Вести
В условиях стабильных цен и снижения ипотечных ставок растет спрос населения на современное жилье, прежде всего, для улучшения жилищных условий, отмечает Аналитический центр ДОМ. РФ. Ранее на фоне активного роста цен жилая недвижимость рассматривалась как привлекательный актив для инвестиций, в том числе с целью последующей сдачи малогабаритных квартир в аренду. Сейчас, с ростом потребительской уверенности и доступности жилья, все больше семей рассматривают его покупку как способ улучшения жилищных условий. Социологический опрос, проведенный ВЦИОМ и ДОМ.РФ в марте-апреле 2018 года, показал, что 24% российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия, считают текущий момент самым удачным и приняли решение приобрести жилье сейчас. Еще 36% семей, планирующих покупку недвижимости, ожидают дальнейшего снижения ставок по ипотеке или снижения цен на жилье. Напомним, что за последние три года ипотечные ставки снизились с 13-15% до приблизительно 9,5%, что существенно повысило доступность приобретения жилья. Согласно опросу, почти половина семей, планирующих приобрести жилье, хотела бы жить в домах не выше 9 этажей. Для 30% семей этажность не имеет значения, а высотки предпочитает лишь каждый десятый опрошенный. Около 40% опрошенных хотели бы приобрести двухкомнатную квартиру площадью 40-59 квадратных метров. Еще около 35% семей — трехкомнатную квартиру в 60-80 квадратных метров.
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