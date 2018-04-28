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Россияне отработают суперкороткую неделю
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Россияне отработают суперкороткую неделю 

News.ru 52 минуты назад
Следующая рабочая неделя будет состоять всего из двух дней: россияне выйдут на работу в четверг (3 мая) и в пятницу (4 мая), сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роструда.
«Первый рабочий день после праздничных выходных — четверг, 3 мая. Соответственно, после праздничных выходных последует двухдневная рабочая неделя», — сказал представитель ведомства.
В Роструде отметили, что ближайшие выходные продлятся четыре дня — с воскресенья 29 апреля по среду 2 мая включительно.
«Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье. Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья, 29 апреля, по среду 2 мая включительно», — пояснили в Роструде.
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