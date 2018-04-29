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Чаще всего нижегородцы ищут лопаты
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Чаще всего нижегородцы ищут лопаты 

nn.ru 17 минут назад
Фото: nn.ru
— За последний месяц спрос россиян на лопаты вырос в 1,5 раза, а предложение — в 2,5 раза. При этом средняя цена на лопаты по стране снизилась на 15% и составила 515 рублей. Самые доступные лопаты можно было приобрести в апреле в Ярославле — за 180 рублей, а дороже всего этот инструмент обошелся жителям Казани — в 1100 рублей, — рассказывают о выводах аналитики.
Активнее всего россияне ищут именно лопаты — в 2,5 раза чаще, чем грабли, и в 4 — чем секаторы. А садовыми тачками соотечественники интересуются в 9 раз реже лопат.
Нижегородцы в середине рейтинга. У нас средняя цена на лопату — 500 рублей.
О том, как правильно копать грядки и качать при этом мышцы, нам рассказала и показала нижегородский тренер Анастасия Савенкова.
Что касается других регионов, то больше всего лопаты ищут и продают в Казани — здесь количество объявлений выросло в 4 раза по сравнению с началом года. А в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Ярославле и Сочи произошло увеличение в два раза. А вот пермяки и жители Набережных Челнов оказались самыми предприимчивыми — они активнее других предлагают вскопать огород за деньги. Средняя стоимость такой услуги на Юле составила 630 рублей.
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